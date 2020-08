Bahretal

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist am Montag auf der Autobahn 17 von Dresden Richtung Prag tödlich verunglückt. Sie sei in Höhe von Kilometer 32, also bei Bahretal, auf einen vor ihr fahrenden Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit.

Die Ursache für den Unfall am späten Nachmittag im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge war noch unklar. Die junge Autofahrerin erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Von RND/dpa