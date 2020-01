Dohna

Eine junge Autofahrerin ist in der Nacht zu Sonntag in Köttewitz bei Dohna gegen einen Baum geprallt. Gegen 0.30 Uhr war die 20-Jährige mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße 8763 zwischen Meusegast und Köttewitz unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Köttewitz kam der Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum. Anschließend wurde das Auto wieder auf die Straße geschleudert und blieb an einer Böschung stehen. Die Fahrerin erlitt Verletzungen, war aber ansprechbar und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zur Ursache. Möglicherweise war die 20-Jährige angesichts der teils rutschigen Fahrbahn zu schnell unterwegs. Die schmale Straße in Köttewitz war während der Unfallaufnahme und der Bergung des Autos voll gesperrt.

Von Marko Förster/ttr