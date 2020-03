Ottendorf-Okrilla

Am Samstagnachmittag kam es in Ottendorf-Okrilla zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mopedfahrer war auf der Egger-Straße unterwegs und wollte in den Bergener Ring einbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw. Der 19-Jährige verletze sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 Euro. Offenbar hielt der Fahrer einen Benzinkanister in der Hand, was zum Kontrollverlust geführt haben könnte.

Von fg