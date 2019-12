Heidenau

Am frühen Freitagmorgen ist den Polizisten der Pirnaer Wache ein 19-Jähriger in die Hände geraten, der unter dem Einfluss von Cannabis Auto gefahren war. Er gab zu, in einer Wohnung an der Franz-Schubert-Straße einen Joint geraucht zu haben.

Daraufhin machten sich die Polizisten mitsamt Spürhund auf den Weg, besagte Wohnung zu durchsuchen. Dabei entdeckten sie eine geringe Menge Haschisch.

Der 19-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten. Gegen den 36-jährigen Wohnungsinhaber wird wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Von mb