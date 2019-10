Pirna

Bei einer Kontrolle am Bahnhof Pirna am Dienstag hat die Bundespolizei drei Personen überprüft, da sie im Begriff waren, eine betäubungsmittelartige Substanz zu rauchen. Ein 19-Jähriger trug insgesamt 58 Gramm Speed, 20 Gramm Haschisch und 50 Gramm Cannabis, sowie diverse Tabletten bei sich. Er war der Polizei bereits in der Vergangenheit durch weitere Verstöße dieser Art bekannt geworden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von ps