Coswig

Ein 19-Jähriger ist am 26. Dezember vor einer Bar an der Hauptstraße in Coswig angegriffen worden. Der Täter stach ihm mit einem schmalen Gegenstand in dem Arm. Zuvor hatte er das Opfer getreten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können.

Der Täter ist ungefähr 1,90 Meter groß und blond. Er war dunkel gekleidet und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise nimmt die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von SL