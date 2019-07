Bad Schandau

Bei einem Unfall auf der B 172 zwischen Bad Schandau und Königstein ist am Montag ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann war in einer Kurve mit seiner Yamaha auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Hyundai kollidiert. Nach einer ersten Behandlung vor Ort musste er mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum nach Dresden geflogen werden.

Der entstandene Schaden wird auf rund 14 000 Euro geschätzt. Die B 172 war bis kurz nach 16 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von mf