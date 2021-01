Coswig

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz an der Sachsenstraße in Coswig ist am Dienstagabend ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der Afghane war mit einem 16-jährigen Begleiter unterwegs, beide stritten sich mit einer 18-Jährigen und einem 20-Jährigen. Die Sache artete zu einer körperlichen Auseinandersetzung aus.

Die Hintergründe des Streits werden noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Geprüft wird auch, ob Betäubungsmittelkriminalität eine Rolle gespielt hat.

Von fkä