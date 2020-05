Pirna

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Pirna-Copitz ist am Sonnabend ein 17 Jahre alter Mopedfahrer gestürzt und verletzt worden sowie ein Sachschaden von etwa 3500 Euro entstanden. Den Angaben zufolge war ein 58 Jahre alter Fahrer ei­nes Seat Ibiza gegen 18.30 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung unmittelbar an der Volksbank-Filiale wollte er nach links in Richtung Lohmener Straße abbiegen. Dabei übersah er den Moped-Fahrer. Der Jugendliche auf seiner Simson S 51 konnte dem Kleinwagen, der ihm die Vorfahrt genommen hatte, nicht mehr ausweichen, wurde von der Frontschürze erfasst und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Von df