Freital

Ein 17-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Freital ausgeraubt worden. Eine Gruppe Jugendlicher umstellte ihn und forderte sein Smartphone. Als er sich weigerte, schlugen sie ihn und entrissen ihm das Handy. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Smartphone hat einen Wert von 260 Euro. Alarmierte Polizeibeamte konnten im Zuge der Fahndung bisher einen 14-Jährigen ermitteln, der offenbar an dem Raub beteiligt war.

Von DNN