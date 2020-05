Wurzen

Nach dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen im sächsischen Wurzen ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 21-Jährige sei wegen Totschlag-Verdachts in Untersuchungshaft genommen worden, sagte Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, am Samstag. Der Mann soll in der Nacht zum Freitag Streit mit dem Opfer gehabt haben. Bei der Auseinandersetzung wurde der 17-Jährige so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Zu dem Hintergrund des Geschehens machte die Staatsanwaltschaft weiterhin keine Angaben. Die Ermittlungen dazu liefen noch, sagte Ricken.

Gegen einen zweiten, 17 Jahre alten Verdächtigen wird zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die jungen Männer sind laut Staatsanwaltschaft alle Deutsche. Ob sie sich vor dem Streit näher kannten, müsse noch geklärt werden.

Von dpa