17-Jähriger in Coswig von Gruppe Jugendlicher beraubt

Coswig

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend am Bürgerpark in Coswig von einer Gruppe junger Männer geschlagen und beraubt worden. Das spätere Opfer war gegen 18.15 Uhr auf der Kirchstraße unterwegs und wurde dort von der Gruppe angesprochen. Kurz darauf schlugen und traten mehrere junge Männer der Gruppe auf ihn ein, berichtet die Polizei.

Die Täter forderten Zigaretten, die sie ihrem Opfer aus der Tasche zogen. Dem Geschädigten gelang leicht verletzt die Flucht. Er musste dennoch im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Von fkä