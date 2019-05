Thiendorf

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Verbindungsstraße zwischen Ponickau und Stölpchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 17-jährige Fahrer einer Honda verlor die Kontrolle über sein Moped und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von PS