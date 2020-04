Großenhain

Ein Mopedfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der K 8550 schwer verletzt. Laut Polizeiangaben war der 16-Jährige in Richtung Großenhain unterwegs und wollte an der Schulstraße links abbiegen, als er mit einem Ford Kuga kollidierte.

Der 63-jährige Autofahrer wollte zuvor überholen. Während der nach dem Zusammenstoß auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen kam, stürzte der Simson-Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von lc