Ein junger Mopedfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall auf der B 101 bei Nossen schwer verletzt worden. Der 16-Jährige war kurz nach dem Kreisverkehr an der Autobahn-Anschlussstelle Nossen-Ost seitlich mit einem VW Golf kollidiert, dessen Fahrerin in Richtung Meißen unterwegs war.

Der Junge wurde über das Auto geschleudert und schwer verletzt. Die 19 Jahre alte Golffahrerin blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die B 101 war ab 22.45 Uhr für mehrere Stunden gesperrt.

