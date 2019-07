Dresden

Die Polizeidirektion Dresden warnt aus aktuellem Anlass vor Telefontrickbetrügern. Allein am Montag sind 16 versuchte Betrugsfälle gemeldet worden. Unbekannte Anrufer geben vor, Verwandte oder Bekannte zu sein und fordern Geld von Senioren.

Sie forderten Beträge zwischen 4000 und 50 000 Euro. In allen bekannten Fällen fielen die Angerufenen jedoch nicht auf den Trick hinein. Es entstand kein Schaden.

In einem weiteren Fall erhielt ein 74-Jähriger aus Dresden-Nickern einen Anruf, in dem ihm ein Gewinn von 49.000 in Aussicht gestellt wurde. Als er im Gegenzug 900 Euro in Form von iTunes-Karten zahlen sollte, beendete er das Gespräch.

Die Polizei warnt: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag. Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld. Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei.

Von PS