Pirna

Angegriffen und mutmaßlich vergewaltigt haben mehrere Unbekannte eine 16-Jährige am Donnerstagabend. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 16-Jährige hatte gegen halb neun einen Markt an der Robert-Koch-Straße verlassen. Direkt danach umkreisten sie etwa acht vermummte Jugendliche und zogen sie auf eine Freifläche in der Nähe. Die Täter hielten sie fest und entkleideten sie teilweise. Mindestens einer der Täter versuchte, in sie einzudringen. Danach ließen die Männer von ihr ab und flohen.

Alle Täter waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Masken. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 22 33.

Von lg