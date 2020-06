Bad Schandau

Ein 15-jähriger Mopedfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Laut Polizeiinformation war der Jugendliche mit seiner Simons auf der Friedrich-Gottlob-Keller-Straße in Bad Schandau in Richtung Reinhardtsdorf unterwegs.

In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte mit einem Toyota zusammen. Dabei erlitt der Junge leichte Verletzungen. Er wurde medizinisch versorgt.

