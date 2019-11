Stolpen

Am Donnerstagmorgen hat es auf der Pirnaer Landstraße gegen 8.30 Uhr gewaltig gekracht, als ein Moped und ein Pkw zusammenstießen. Die 38-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt anhalten. Der 15-jährige Mopedfahrer bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den Ford auf. Der junge Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von etwa 1500 Euro.

Von mb