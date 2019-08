Kubschütz

In einem Steinbruch in Kubschütz bei Bautzen ist am Dienstag ein Jugendlicher ertrunken. Der 15-Jährige war seit dem Nachmittag vermisst worden. Er war nach Mitteilung der Polizei an einem Seil aus dem Wasser emporgeklettert und dann rückwärts wieder ins Wasser gefallen.

Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen Unfall. Fremdeinwirkung war nicht festzustellen. Taucher suchten stundenlang nach dem Vermissten und fanden ihn letztlich kurz vor Mitternacht leblos im Wasser.

Von fkä