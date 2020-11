Freital

Am Dienstag stießen auf der Kreuzung Dresdner Straße/Oberpesterwitzer Straße ein Mercedes und ein Skoda zusammen. Dabei wurden zwei Insassen verletzt.

Die 29-jährige Mercedes-Fahrerin kam von der Oberpesterwitzer Straße ab. Sie stieß auf der Kreuzung mit einem Skoda zusammen, der auf der Dresdner Straße in Richtung Gutenbergstraße unterwegs war. Der 34-Jährige Fahrer wurde verletzt, ebenso der 27-jährige Beifahrer im Mercedes. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Der Schaden am Grundstück ist noch nicht beziffert.

