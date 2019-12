Pirna

Ein 14-Jähriger ist am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags in Pirna von einem 17-Jährigen bestohlen worden. Der Täter, der mit einer Gruppe anderer Leute unterwegs war, hatte sich die Musikbox genommen, die der Jugendliche an der Schillerstraße auf dem Boden abgestellt hatte.

Als der 14-Jährige versuchte, sein Hab und Gut wiederzubekommen, schlug ihm der Ältere ins Gesicht. Auch ein zu Hilfe eilender 16-Jähriger fing sich Schläge ins Gesicht ein. Der Täter ging dann mit der Box in Richtung Stadtbrücke davon.

Die Polizei konnte den 17-Jährigen kurze Zeit später stellen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

