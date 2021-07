Meißen

Am Dienstag hat sich ein 13-Jähriger bei einem Unfall im Schotterbergtunnel Verletzungen zugezogen.

Er war entgegen des geltenden Verbots mit einem Fahrrad in Richtung Meißen in den Tunnel hinein gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache stieß er gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von DNN