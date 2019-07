Bischofswerda

Ein lautes Geräusch kurz nach 21 Uhr am Freitag schreckte die Anwohner der Bischofswerdaer Süßmilchstraße auf. Als sie nachsahen, fanden sie einen auf der Straße liegenden Jungen, der mit seinem Fahrrad gegen ein parkendes Auto geprallt war. Die Anwohner leisteten erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Informationen der Görlitzer Polizei zufolge war der 13-Jährige mit seinem Fahrrad die abschüssige Straße hinuntergerollt und hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Drahtesel verloren. An der Ecke zum Paul-Kegel-Weg kollidierte er mit dem VW. Durch den Sturz zog sich der Junge schwere Verletzungen zu; er hatte keinen Helm getragen. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte den Verletzten umgehend ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von ttr