Radeberg

Am Dienstagnachmittag hat ein Auto eine zwölf Jahre alte Radfahrerin an der Wachauer Straße in Liegau-Augustusbad erfasst. Der Autofahrer fuhr hinter dem Mädchen die Straße in Richtung Wachau entlang, als er nach dem Passieren einer Rechtskurve das Mädchen zu überholen versuchte.

In dem Moment, wo sich der Autofahrer unmittelbar neben dem Kind befand, bog dieses mit seinem Fahrrad nach links ab. Bei dem anschließenden Zusammenprall verletzte sich das Mädchen schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und untersucht die Umstände des Zusammenstoßes.

Von lp