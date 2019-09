Meißen

Am Dienstagmorgen ist ein 12-jähriges Mädchen auf der Leipziger Straße leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Fahrrad aus Richtung B6 in Richtung Meisastraße unterwegs. Als das Mädchen ungefähr 300 Meter vor der Einmündung Fischergasse an einem am Fahrbahnrand parkenden Opel Astra vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer plötzlich die Fahrertür, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit der Tür.

Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Von heh