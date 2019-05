Heidenau

Zwei 12-Jährige sind am Montagmorgen bei einem Unfall in Heidenau leicht verletzt worden. Die Mädchen radelten gemeinsam auf der Sedlitzer Straße in Richtung der Kreuzung zur Geschwister-Scholl-Straße.

Beide hielten an. Beim Wiederanfahren fuhren sie einem Skoda in die Seite. Sie stürzten und verletzten sich leicht. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Von fkä