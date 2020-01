Schlottwitz

In Schlottwitz, einem Ortsteil von Glashütte, wollte ein 12-Jähriger hinter einem Wohnhaus an der Müglitztalstraße in einer Feuerschale ein Feuer anzünden. Dabei kam es zum Funkenflug – in der Folge geriet ein naher Schuppen in Brand. Die Seitenwand und der Dachstuhl brannten, die Feuerwehr musste ausrücken und ein Übergreifen der Flammen auf Wohngebäude verhindern. Am Schuppen entstand ein Schaden von rund 2500 Euro. Der Brand ereignete sich am Freitagabend, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von DNN