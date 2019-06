Bad Schandau

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist ein 51 Jahre alter Opel-Fahrer mit einem weiteren Opel kollidiert. Als der 51-Jährige auf der Hohnsteiner Straße nach links in Richtung Königstein abbiegen wollte, muss er den Wagen übersehen haben, der in Richtung Sebnitz fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug der 50-jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer Hecke zum stehen.

Ein 20-jähriger Opelinsasse erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei verursachte der Unfall einen Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Von Jennifer Georgi