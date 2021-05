Bad Schandau

Am Montagmorgen gegen vier Uhr kam es auf der S 163 zwischen Waltersdorf und Porschdorf zu einem Wildunfall.

Ein Toyota Corolla fuhr in ein Reh, das plötzlich die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde tödlich verletzt, am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Von DNN