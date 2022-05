Mutiger Mieter verhindert Brandkatastrophe in Pirna

Pirna

Elektrogeräte sollte man nicht aus den Augen lassen, wenn diese ihren Dienst verrichten. Eine Weisheit, die sich jetzt in Pirna-Copitz wieder einmal bestätigte. In einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße hatte ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Eine 46 Jahre alte Mieterin hatte in ihrer Wohnung in der ersten Etage Wäsche gewaschen und danach in den Trockner getan. Kurz nach dem Anschalten qualmte es aus dem Gerät.

Rauchschwaden von unten

Augenblicke später sprang der Rauchmelder an. Das Ehepaar in der darüberliegenden Wohnung wurde auf das schrille Piepen aufmerksam. Die Obermieterin wurde stutzig: „Ich wollte wissen, woher das Geräusch kommt.“ Als sie ein Fenster öffnete, seien ihr von unten Rauchschwaden entgegengekommen.

Ohne lange zu überlegen, schnappte sich der Mann aus der zweiten Etage einen Feuerlöscher und spurtete eine Etage tiefer. Zweimal zielte der 50-Jährige auf die Flammen. Als die alarmierte Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen am Plattenbau-Wohnblock eintraf, war das Feuer bereits gelöscht, bestätigte Wehrleiter Peter Kammel. Feuerwehrleute trugen das havarierte Haushaltsgerät vor die Haustür ins Freie und belüfteten die Brandwohnung.

Das hätte der Hund nicht überlebt

Bei allem Unglück ist die betroffene Mieterin froh, dass sie den Trockner nicht allein gelassen hat und dass ihr Nachbar so zu Hilfe kam. „Sonst wäre mir ja alles abgebrannt.“ Das hätte womöglich auch ihr Hund nicht überlebt. Sorgen bereitete ihr allerdings die Tatsache, dass ihr Helfer vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in die Klinik gebracht wurde. Sie hofft, dass er nicht zu lange im Krankenhaus bleiben muss.

Zwei Feuerlöscher in der Wohnung

Dass der Obermieter einen Feuerlöscher griffbereit in der Wohnung hatte, verwunderte alle Beteiligten. Wie die Ehefrau des 50-Jährigen erzählte, habe es im Januar in einem Wohnhaus nebenan gebrannt und zuvor in einem der Häuser gegenüber. Von diesen Ereignissen sei die Familie „so beeindruckt gewesen“, dass sie sich zur Sicherheit nicht nur einen, sondern gleich zwei Feuerlöscher zugelegt hätte. – „einen für uns und den anderen zur Not für jemandem aus dem Haus, wenn mal etwas sein sollte.“ Das hat sich bei dem dramatischen Geschehen am Freitag ausgezahlt und Schlimmeres verhindert.

Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Dresden auf Nachfrage mitteilte, ist der Wäschetrockner wohl durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Von Daniel Förster