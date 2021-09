Zweiter Prozesstag: Hat Lina E. einen rechten Stadtrat in Gohlis überfallen?

Dresden

Eigentlich sollte am zweiten Prozesstag gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten ein recht interessanter Zeuge vernommen werden: Enrico Böhm, ehemaliger Leipziger Stadtrat und NPD-Kreischef, war am 2. Oktober 2018 vor seiner Wohnung in Gohlis von Vermummten angegriffen worden. Böhm bekam Pfefferspray ins Gesicht, erlitt Schläge und zog sich einen Kniescheibenbruch zu.

Und Böhm will dabei auch eine junge Frau erkannt haben. Ob es Lina E. war? Die Bundesanwaltschaft hat wegen der Sache nun zusätzlich Anklage gegen sie erhoben.

Böhm wurde nicht gehört – und nach Hause geschickt

Das konnte am Donnertag nicht geklärt werden, denn Böhm wurde gar nicht wie geplant angehört. Der Grund: Die Verteidigung um Lina E. beantragte, ihn wieder auszuladen. Böhm sei selbst verurteilter Straftäter, Gewalttäter und politischer Aktivist, argumentierte ein Verteidiger. Bevor man ihn verhören könne, müsse das Gericht erst Böhms Strafakte organisieren – und so Klarheit über seine Glaubwürdigkeit schaffen. Nach mehrstündiger Diskussion und Beratung wurde Böhm schließlich wieder nach Hause geschickt.

Zur Galerie Am Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat der Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder einer linksextremistischen Gruppe aus Leipzig begonnen. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft erfolgten die Überfälle auf Kommando der Studentin Lina E.

Ein DNA-Sachverständiger wurde angehört

Auch der zweite Zeuge, ein DNA-Sachverständiger des Landeskriminalamts, konnte nur eine Weile lang angehört werden, dann schritt die Verteidigung wieder ein. Der Biologe sollte klären, ob an einer am Tatort vor Böhms Wohnung gefundenen Plastiktüte Täterspuren zu finden gewesen sein sollen. Die Verteidigung stritt sich bis in den späten Nachmittag darüber, ob der Sachverständige überhaupt glaubwürdig aussagen könne. Der Grund: Nicht er, sondern sein Kollege habe die Spuren an der Tüte gesichert. Ob die Spuren zu einem der Angeklagten gehören, konnte nicht schlussendlich geklärt werden.

Viel rhetorisches Klein-Klein

Viel Prozesszeit wurde am Donnerstag von rhetorischem Klein-Klein eingenommen. Der Höhepunkt: Bevor ein Verteidiger die Stichhaltigkeit der an der Mülltüte gefundenen DNA-Spur anzweifelte, trug er eine zehn Minuten dauernde Beschreibung vor, wie genau DNA eigentlich nachgewiesen wird. „Das war jetzt eine Stunde Bio-Unterricht“, sagte jemand im Publikum. Lina E. gab, genau wie ihre drei nicht inhaftierten Mitangeklagten, auch am Donnerstag keine Erklärungen ab.

Von Josa Mania-Schlegel