Leipzig

Die Miete für das Geschäft und auch den Lohn für seine drei Angestellten kann Holger H. (Name geändert) nicht mehr zahlen. Hoffnung auf Besserung hat er keine. Wer will in so unsicheren Zeiten schon an Urlaub denken, geschweige denn buchen? Aus diesem Grund hat H. für sein Reisebüro Insolvenzantrag gestellt.

Bei weitem nicht der einzige Fall, den Nikolaus Schmidt auf dem Tisch hat. Die Tourismusbranche, Gastronomiebetriebe und Transportunternehmen hat es besonders hart getroffen, sagt der Fachanwalt für Insolvenzrecht mit Hauptsitz in Leipzig und Halle.

Anzeige

Rettung durch Kurzarbeitergeld und Kredite

Vielen Firmen stehe das Wasser bereits bis zum Hals. Noch könnten sie sich aber etwa dank Krediten und Kurzarbeitergeld retten. Selbst wer überschuldet ist, muss noch nicht Insolvenz beantragen beziehungsweise anmelden. Die Regierung hat das vorerst weiter bis Ende des Jahres ausgesetzt.

Anders verhält es sich aber, so der Insolvenzverwalter, wenn eine Firma zahlungsunfähig ist, also Löhne, Lieferanten, Mieten oder andere Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Die Corona-Schonfrist ist für solche Fälle seit dem 1. Oktober vorbei: „Bei Zahlungsunfähigkeit greift wieder die Pflicht, Insolvenz anzumelden.“ Das wüssten viel noch nicht.

Kommentar: Ein Lockdown mit Langfristschäden

Schmidt: „Ich rechne im neuen Jahr mit einer Welle von Insolvenzen.“ Mit den härteren Maßnahmen, die Sachsen jetzt verhängt habe, werde der Prozess beschleunigt.

Lockdown hat keine wesentlichen Auswirkungen

Bei anderen Experten gehen die Meinungen über die Auswirkungen des verhängten vierwöchigen Lockdowns in Sachsen auseinander. Insolvenzforscher Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) erwartet für die Gesamtwirtschaft keine wesentlichen Auswirkungen des vierwöchigen Stillstands eines Teils der Wirtschaft. „Vor allem weil die Weihnachtszeit in den meisten Unternehmen ohnehin Ferienzeit ist“, sagt der Wirtschaftsprofessor.

„Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Insolvenzen in Sachsen insgesamt wegen des Lockdowns nicht wesentlich ansteigen wird. Hart treffen wird es aber neben der Gastronomie – die ja auch vom Weihnachtsgeschäft lebt und weiter geschlossen bleibt – den Bereich des stationären Einzelhandels, der vom Weihnachtsgeschäft abhängig ist.“ Geschäftsaufgaben und Insolvenzen aufgrund des Lockdowns seien aber auch hier nur in begrenztem Umfang zu erwarten.

Es ist bitter für jeden, der schließen muss

Er erwarte schon eine deutliche Zunahme der Insolvenzen beziehungsweise Unternehmensschließungen insbesondere im Handel und bei konsumnahen Diensten wie Gastronomie und Touristik, sagt Joachim Ragnitz vom ifo-Institut Dresden. Zugleich glaubt er, dass in den konsumnahen Diensten Unternehmen auch wieder neu gegründet werden. Für die, die schließen müssen, sei das dennoch bitter, so der Wirtschaftsprofessor.

Lesen Sie auch: Alle Entwicklungen zur Coronakrise im Leipzig-Ticker

Die aktuelle Corona-Pandemie, so Ragnitz weiter, habe die deutsche Wirtschaft in eine der schwersten Rezessionen seit Bestehen der Bundesrepublik gestürzt. „Aktuellen Prognosen zufolge dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um rund fünf Prozent schrumpfen und auch im kommenden Jahr – in Abhängigkeit des weiteren Verlaufs des Pandemiegeschehens – das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreichen.

Dies wiederum habe auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Die Zahl der Erwerbstätigen dürfte in diesem Jahr um rund 420.000 Personen niedriger ausfallen als im Jahr zuvor, die Zahl der Arbeitslosen um knapp 440.000 ansteigen und auch im kommenden Jahr nochmals leicht zunehmen.

Kurzarbeiterzahlen auf historischem Höchststand

Bei der Landesarbeitsagentur hält man sich mit einer Prognose bedeckt. Dafür sei es zu früh. „Rückblickend zeigt sich aber, dass zum ersten Lockdown die Kurzarbeiterzahlen einen neuen historischen Höchststand erreicht haben“, so ein Sprecher. Im März und April hatten insgesamt 48.600 Betriebe für 544.600 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Im April waren so 33.900 Betriebe (von 111.500 in Sachsen) mit 287.600 Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen und haben Kurzarbeitergeld erhalten. Der durchschnittliche Arbeitsausfall lag im April bei 50 Prozent. Von April bis August waren die Kurzarbeitergeldzahlen wieder rückläufig.

Hilfen sollen schnell und unbürokratisch sein

Verschärft werde die Krise durch die verzögerte Auszahlung von Hilfen, sagt der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst. „Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Immer mehr Unternehmen sind wegen der staatlich verordneten Einschränkungen in der Coronavirus-Krise dringend auf diese Hilfen angewiesen, kommen aber nicht an die Gelder“, sagt Herbst.

Schnell und unbürokratisch sollten die November-Hilfen gezahlt werden. Nur ein Bruchteil der in Aussicht gestellten 15 Milliarden Euro sei bisher unterwegs. Bund und Länder müssten endlich handeln, statt sich gegenseitig für die Misere zu beschuldigen.

Von Andreas Dunte