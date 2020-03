Leipzig/Chemnitz

Am Flughafen Leipzig/Halle sind zwei weitere Corona-Patienten aus Italien eingeflogen worden. Wie Flughafensprecher Uwe Schuhart bestätigte, traf die Maschine aus Bozen am Sonntag in den Abendstunden ein. Die beiden Erkrankten wurden ins Klinikum Chemnitz gebracht, wo sie seitdem in Behandlung sind, hieß es aus der Pressestelle des Krankenhauses.

Zur Galerie In Leipzig gelandete Corona-Patienten werden in Chemnitz behandelt.

Hintergrund: Sachsen hatte sich kürzlich dazu bereit erklärt, mehrere schwerkranke Corona-Patienten aufzunehmen. Jeweils zwei sollten – so die ursprünglichen Pläne – in Coswig, in Dresden und in der Leipziger Uniklinik sowie am hiesigen Herzzentrum behandelt werden. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir in einer solch bedrohlichen Situation helfen und Patienten aus Italien aufnehmen“, hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping vergangene Woche mitgeteilt. „Unsere Krankenhäuser und Kliniken haben dafür die Kapazitäten und die medizinische Expertise. Auch wenn die Grenzen gerade geschlossen sind und jedes Land für sich kämpft, um die Krise zu bewältigen, denken wir weiter europäisch und helfen, wo wir können.“

Von CN