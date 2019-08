Leipzig

Martin Dulig sieht bereits historische Parallelen: Dass sich die beiden sächsischen Kandidaten für den SPD-Bundesvorsitz am Wochenende ausgerechnet in Leipzig erstmals in der Öffentlichkeit vorstellen, dürfe durchaus als Signal verstanden werden, sagt der SPD-Landesvorsitzende und Vize-Ministerpräsident: „Hier liegen die Wurzeln der Sozialdemokratie.“ Mit diesem Verweis, der sich auf das Jahr 1863 und den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein bezieht, schlägt Dulig den Bogen in das Hier und Jetzt: „Wir müssen wieder Teil des Lebensgefühls der Menschen sein.“ Deshalb solle bei der Nachfolgersuche für die zurückgetretene Andrea Nahles „nicht auf bekannte Berliner Gesichter“ gesetzt werden, sondern auf Leute, „die wissen, wie das Leben vor Ort ist“.

Seitenhieb auf Vizekanzler Scholz

Das darf durchaus als Seitenhieb auf die Kandidatur von Vizekanzler Olaf Scholz verstanden werden – der ausgerechnet kurz nach der Bekanntgabe der gemeinsamen Bewerbung von Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius aus der Deckung kam. Dies sei wohl „ein Zeichen, dass wir sehr ernst zu nehmen sind“, interpretiert Köpping den Scholzschen Sinneswandel mit einem vielsagenden Lächeln.

Oberbürgermeister-Duo fordert Koalitionsende

Dabei sind die beiden Landesminister nicht das erste Duo, das sich am Wochenende in Leipzig zeigt: Schon am Sonnabend treten die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens, erstmals als potenzielle neue Doppelspitze auf. Lange, die aus Thüringen stammt, wollte bereits vor Jahresfrist den SPD-Bundesvorsitz übernehmen und hatte damals Nahles herausgefordert – mit 27,6 Prozent der Stimmen konnte sie einen Achtungserfolg erzielen. Lange und Ahrens kündigen nun an, der SPD ihre Glaubwürdigkeit zurückbringen und ein unverwechselbares Profil verleihen zu wollen, mit dem sie wieder Wahlen gewinnt.

Bürgermeister und ehrenamtliche Kommunalpolitiker würden eine hervorragende Basisarbeit leisten, sagt Ahrens: „Umso wichtiger ist es nun, aus diesen Kommunen heraus Verantwortung für unsere Partei zu übernehmen.“ Der Bautzener OBM, der erst seit 2017 SPD-Mitglied ist, fordert zugleich einen raschen Rückzug aus der großen Koalition im Bund. Das sieht auch Lange so: „Der Ausstieg sollte mit der Halbzeitbilanz geschehen.“

Köpping will mehr Ost-Perspektive in der Bundespolitik

Demgegenüber sagt Pistorius vom Kontrahenten-Duo zur großen Koalition: „Die Frage ist, ob es tatsächlich die existenzielle Frage der SPD ist.“ Gemeinsam mit Köpping wolle er „den Menschen wieder in den Mittelpunkt“ stellen – darum müsse sich von nun an bei der SPD alles drehen. Sein Pendant sieht es ähnlich und legt dabei insbesondere auf die Ost-Perspektive Wert: „Es wird in der gesamtdeutschen Politik unterschätzt, wie sich der Osten einbringen kann.“ Der gesellschaftliche Zusammenhalt sei ihr zentrales Thema, fügt Köpping hinzu – ob zwischen Stadt und Land, Jung und Alt oder Ost und West.

Parteitag entscheidet im Dezember

Beide kennen sich seit etwa zwei Jahren. Damals trafen sie zufälligerweise am gleichen Tag im belgischen Mechelen ein, um sich über Integrationsmaßnahmen zu informieren – und verloren seither nie den Kontakt. Jetzt genügten zwei Anrufe und ein Treffen, um gemeinsame Sache zu machen. Sollte sich der Parteitag im Dezember für diese neue Doppelspitze entscheiden, will Köpping dennoch in Sachsen bleiben und „meine Arbeit fortsetzen“, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Dagegen würde Pistorius das Büro im Berliner Willy-Brandt-Haus beziehen. „Das ist der Vorteil einer Arbeitsteilung“, meint die sächsische Ministerin.

Von Andreas Debski