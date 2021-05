Dresden

In Sachsens Sicherheitsbehörden werden in zunehmendem Maße extremistische Verdachtsfälle registriert. Das geht aus dem ersten Lagebericht der neuen Koordinierungsstelle für Extremismusprävention (KostEx) hervor, den Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag in Dresden vorgestellt hat. Demnach sind die Behörden seit 2017 insgesamt 39 Hinweisen auf Verletzung der Verfassungstreuepflicht unter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgegangen.

Allein 17 der Fälle seien im vergangenen Jahr registriert worden – eine Verdreifachung innerhalb von vier Jahren. Bis auf zwei islamistische Anhaltspunkte seien alle anderen Verdachtmomente dem Rechtsextremismus zuzuordnen, heißt es im Bereicht. Fast alle Beschuldigten waren bisher Polizeibeamte, der größte Teil gehörte dabei zur PD Leipzig.

Wöller: Generalverdacht ist unangebacht

„Jeder, der in der Studie genannten 39 Sachverhalte, ist einer zu viel, weil er das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden untergraben kann“, so Wöller. Er warnte aber davor, nun alle 17.700 Bediensteten der sächsischen Sicherheitsbehörden über einen Kamm zu scheren: „Über 99 Prozent unserer Bediensteten sind pflichtbewusst und deshalb ist jeder Generalverdacht fehl am Platz.“ Der Unionspolitiker kündigte an, nun halbjährig entsprechende Berichte vorstellen zu wollen. Die Ergebnisse hätten auch Folgen auf die Aus- und Fortbildung im Dienst. Unter anderem soll die interkulturelle Qualifizierung der sächsischen Beamtinnen und Beamten ausgebaut werden.

Bei den Recherchen zur ersten Ausgabe des Lageberichts über die Mitarbeiter wurden unter anderem fremdenfeindliche Postings auf Facebook, mündliche Äußerungen in und außerhalb der Dienstzeit, Nachrichten in privaten WhatsApp-Chats, gezeigter Hitlergruß in der Öffentlichkeit oder die Verwendungen andere rechtsextremer Kennzeichen im Dienst, fehlende Distanz zur rechtsextremen Szene, das Tragen eines Patches mit der Darstellung der „Raben Odins“ auf der Dienstkleidung und der Gebrauch eines Namens aus dem Umfeld der NSU-Terroristen als polizeiliche Dienstbezeichnung registriert.

39 Beschuldigte sind Polizisten – die meisten aus Leipzig

Insgesamt 40 sächsische Bedienstete seien bisher als Urheber solcher extremistischer Entgleisungen identifiziert worden – 39 Polizistinnen und Polizisten sowie ein Mitarbeiter des Landesamts für Verfassungsschutz. Etwa ein Viertel der Verdachtsfälle sei unter Polizeianwärtern aufgefallen – im Vergleich zu sonstigem Dienstverhältnis überproportional viele. Die meisten Verfahren mit extremistischem Bezug richteten sich gegen Polizeibeamte aus Leipzig, heißt es weiter. „Setzt man die absoluten Zahlen jedoch in Relation zum jeweiligen Personalbestand der Dienststellen, weichen die Einzelwerte der Dienststellen nur unwesentlich voneinander ab.“

Hinweise auf rechtsextreme Netzwerke seien bei den Ermittlungen der Koordinierungsstelle bisher nicht aufgetreten. Allerdings sind im Bericht auch acht Personen mit Kontakt zur rechtsextremen Szene und ein Befürworter einer rechtsautoritären Diktatur vermerkt.

Sechs Beamte wurden inzwischen entlassen

In Folge der Verdachtsfälle seien bisher 43 Verfahren eingeleitet worden. Etwa die Hälfte ist noch nicht abgeschlossen – darunter auch die zwei infolge islamistischer Bestrebungen, wie Wöller am Dienstag erklärte. Sechs Beamte seien inzwischen aufgrund ihrer Verfehlungen entlassen worden, vier erhielten Disziplinarmaßnahmen, sechs erhielten Pflichtermahnungen, offene Missbilligungen oder ihre befristeter Vertrag wurde beendet.

Der nächste Lagebericht zum Extremismus in Sachsens Sicherheitsbehörden soll bereits im Juni 2021 vorgestellt werden. In diesem würden dann erstmals auch Bezüge zur Reichsbürgerszene in Sachsen näher beleuchtet, kündigte der Innenminister an. Die Koordinierungsstelle für Extremismusprävention wurde nach wachsender Kritik in Folge von zunehmenden Verdachtsfällen im September 2020 eingerichtet. Sie ist mit zwei Mitarbeiter besetzt, die Akteure der Extremismusabwehr innerhalb der Behörden unterstützen und vernetzen sollen.

Von Matthias Puppe