Zunehmend Corona-positive Krankenpfleger in Sachsens Kliniken im Einsatz

Leipzig

Lange ließ es sich in Sachsen leben wie in Zeiten vor der Pandemie. Aber mittlerweile ist das Land zur Glaskugel geworden: Man kann hier, wo die Infektionszahlen so hoch sind wie nirgends sonst, mittlerweile erkennen, worauf die Corona-Pandemie zusteuert.

So wird in drei sächsischen Krankenhäusern nun eine RKI-Richtlinie umgesetzt, die zunächst beunruhigend klingt: Pflegekräfte, die mit Corona infiziert sind, sollen unter bestimmten Bedingungen nicht zu Hause bleiben und sich auskurieren – sondern auf Corona-Stationen weiterarbeiten. Kranke behandeln Kranke, seit Donnerstag wird das in Görlitz so praktiziert. Nun auch in Kliniken in Oschatz und Eilenburg.

Anzeige

Der Grund? Die Häuser sind an der personellen Belastungsgrenze. In Eilenburg, wo etwa 25 Mitarbeitende positiv getestet wurden, können bereits keine Patienten mehr aufgenommen werden, die keinen Notfall haben. Noch dramatischer ist die Lage in Oschatz, wo die Triage-Kategorie Rot gilt. Das bedeutet: Nur lebensbedrohlich erkrankte Patienten werden noch behandelt. Nordsachsens Landrat Kai Emanuel sagte am Freitagnachmittag: „Wenn wir das Infektionsgeschehen nicht in den Griff bekommen, gehen unsere Kreiskrankenhäuser in die Knie.“

„Es gibt hier für viele keine Alternative“

Sachsens Krankenhäuser brauchen also jede einzelne Kraft. Das sieht auch Thomas Seidler so, Sprecher des Landratsamts Nordsachsen. „Wir sind leider so weit, dass man sich fragen muss: Sollen junge, infizierte Pflegekräfte ohne Symptome zu Hause rumsitzen? Oder brauchen wir sie?“, sagt er. „Wenn die Kliniken ausfallen, gibt es, gerade hier im Umland, für viele Patienten in Not keine Alternativen mehr.“

Und Thomas Seidler gibt noch einen Hinweis: „Anders als in der Stadt kommen wir auf dem Land nicht an eine Belastungsgrenze, weil zu viele Infizierte auf Station liegen – sondern weil zu viel Personal infiziert ist.“ So hätten sich die Pflegenden auch nicht, wie viele fälschlicherweise dächten, bei Patienten angesteckt – sondern im privaten Umfeld. Das Virus hätten sie dann eingeschleppt. „Das Krankenhaus ist, wie die Schule oder das Kino, ein sozialer Ort. Hier kommen Menschen zusammen, die sich dann möglicherweise anstecken“, so Seidler.

Die Wahl zwischen „schlechten und sehr schlechten Optionen“

Tatsächlich ist die Situation in Leipzig genau umgekehrt. Hier arbeiten keine infizierten Pflegekräfte – jedenfalls noch nicht. Es wäre aber „denkbar“, so das Gesundheitsamt der Stadt auf Anfrage der LVZ. Das Uniklinikum Leipzig erklärte, man sei noch „weit davon entfernt“, infizierte Kräfte auf die Arbeit zu holen. Das sei aber nur so, weil man geplante Operationen und Eingriffe reduziert habe.

Letztlich könne der Einsatz von infiziertem Personal keine Routine werden – sondern nur eine Notlösung, wenn das Gesundheitssystem überlastet sei, sagt Corinna Pietsch von der Virologie der Leipziger Uniklinik. „In der Situation, die wir haben, kann man manchmal nur zwischen schlechten und sehr schlechten Optionen wählen. Die schlechteste wäre sicherlich, die Patienten gar nicht zu behandeln.“

Sind in einem Krankenhaus eine Vielzahl von Pflegekräfte infiziert, setzt sich die Leitung mit dem örtlichen Gesundheitsamt zusammen. Dieses ist es auch, das dann die Erlaubnis erteilen kann, dass mit Covid-positivem Personal der Betrieb aufrechterhalten wird. Das Amt folgt dabei einer ganz offiziellen Richtlinie des Robert-Koch-Instituts. Nur „in absoluten Ausnahmefällen ist die Versorgung NUR von COVID-19-Patientinnen und Patienten denkbar“, heißt es da – das „nur“ in Großbuchstaben.

„Dann gehen unsere Krankenhäuser in die Knie“

Darüber hinaus ist es medizinischem Personal erlaubt, nach einer Erkrankung mit mildem Verlauf etwas schneller aus der Isolation zu kommen – und im normalen Betrieb mitzuarbeiten. Während normalerweise Corona-Infizierte zehn Tage ab den ersten Symptomen zu Hause bleiben müssen, dürfen Kliniken mit relevantem Personalmangel ihre Kräfte schon zurückholen, wenn diese 48 Stunden lang symptomfrei waren – und zwei negativen PCR-Tests im Abstand von 24 Stunden absolviert haben.

So weit das Regelwerk, an dem sich Sachsens Ärztinnen und Ärzte orientieren können. Wie lange das ausreicht ist allerdings abhängig davon, wie gut sich die Bevölkerung an die Schutzmaßnahmen hält. Sonst könnte in den kommenden Wochen alles noch schlimmer werden.

Von Björn Meine und Josa Mania-Schlegel