Dresden/Leipzig

Eine Szene im April 1991 im Büro des sächsischen Ministerpräsidenten in Dresden, Archivstraße 1. Kurt Biedenkopf gibt ein Interview, und es soll um Grundsätzliches gehen – die Ost-West-Beziehungen, die Aufbauhilfe für die neuen Länder, die neue Chance für jene Politiker, die durch ihre Tätigkeit in der DDR jetzt als belastet galten. Zu Beginn bittet er den Journalisten, ob er das Gespräch auf Tonband aufnehmen dürfe. Warum? „Ich schicke diese Bänder dann meinem Vater, der ist über 90 und kann schlecht sehen, aber er kann gut hören und will immer Neues wissen.“ Ein bisschen Eitelkeit spricht aus diesen Worten, ja, Biedenkopf hörte sich gern reden und wollte seine Worte gern verbreitet wissen. Aber es war mehr, es war ein Weg, mit seinem alten Vater in Kontakt zu treten – und es diente ihm auch dazu, dem alten Herrn geistiges Futter zu geben, denn Auseinandersetzung mit komplizierten Gedanken ist im Alter Rüstzeug für Körper und Seele. Der Ministerpräsident sagt es in seinen gediegenen Amtszimmer, das vollgestellt ist mit mehreren großen alten Uhren, die jeweils zur vollen Stunde einen Gong geben.

Biedenkopf und seine Ansprüche an Politik

Wilhelm Biedenkopf, sein Vater, ist 96 Jahre alt geworden und vor einem Vierteljahrhundert gestorben. Sein Sohn Kurt wurde 91 – und auch für ihn galt: Bis kurz vor dem Tod hat er sich mit schwierigen Themen beschäftigt und so seinen Geist fit gehalten. Besonders mit den großen gesellschaftlichen Fragen. Es war auch ein Grundsatz von Biedenkopf, das Charakteristikum seines Stils: Er wollte Politik nie auf die reine Machttechnik reduziert wissen, ein guter Politiker war für ihn nie nur einer, der im richtigen Augenblick die taktisch richtigen Dinge unternommen hat. Ein Politiker sollte für ihn auch einen philosophischen Anspruch haben, eine gewisse Aura der intellektuellen Erhabenheit.

Mindestens so wichtig wie richtige Entscheidungen waren für ihn die guten, durchdachten Begründungen – und auch deren gekonnte Vermittlung an die Bürger mit einer einfachen, gleichwohl eindringlichen Rhetorik. Wenn Biedenkopf redete, dann dozierte er immer auch ein bisschen. In seiner dritten politischen Phase, beginnend mit dem 60. Lebensjahr 1990 in Sachsen, hat er mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, von wem er sich mit diesem Stil abgrenzen wollte – von Helmut Kohl, den er für einen kühlen Machttechniker hielt. Kohl war sein einstiger Weggefährte und Förderer – und wurde später sein Kontrahent.

Kurt Biedenkopf Quelle: dpa

Biedenkopfs Stärken

Es war das Jahr 1973, als Biedenkopfs erste Politikerzeit startete. Kohl war der neue Parteichef geworden und schickte sich an, die CDU zu erneuern. Biedenkopf, ein talentierter Jurist, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler mit Studienabschluss in den USA, später Rektor der Ruhr-Universität in Bochum und danach Geschäftsführer beim Henkel-Konzern, kam an Kohls Seite, wurde Generalsekretär und schuf ein politisches Fundament für die CDU, die bis dahin nur als „Kanzlerwahlverein“ gegolten hatte. Biedenkopf belebte die programmatische Arbeit, holte junge Kräfte in die Parteizentrale und hatte großen Anteil daran, dass die Mitgliederzahlen nach oben gingen. Er selbst begann damals ein Projekt, das ihn fast lebenslang begleiten sollte – die Reform der Mitbestimmung, die stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer an den Entscheidungen der Unternehmen, in denen sie tätig sind. Womöglich aber war Biedenkopfs Reformwille zu stark, sein Auftreten zu selbstbewusst, vielleicht wurde er selbst für Kohl auch zu mächtig, jedenfalls hörte er schon nach vier Jahren wieder als Generalsekretär auf. Der einstige Förderer Kohl beäugte ihn von nun an misstrauisch.

Biedenkopfs Schwächen

Die Schattenseite der Biedenkopfschen Eignung als Politiker wurde erkennbar. Er war zu sehr Einzelkämpfer, zu wenig vernetzt, vielleicht auch zu wenig abgebrüht im Machtkampf. Viele Jahre später, 1997, als Biedenkopf Kritik an Kohls erneuerter Kanzlerkandidatur äußerte, tat er das in einem Brief an Parteifreunde – und nicht in direkter Konfrontation in der Sitzung. Das sei typisch für ihn, hieß es. Die volle Härte des Machtkampfs lag ihm nicht, sie widerte ihn an. So blieb er lange in der CDU heimatlos, versuchte 1976 noch erfolglos, Spitzenkandidat der Niedersachsen-CDU für den Bundestag zu werden, kam Jahre später an die Spitze der CDU in Nordrhein-Westfalen, geriet hier aber in den Strudel interner Machtkämpfe und Rangeleien. Diese zweite Phase als Politiker war seine unglückliche. 1988 war er so weit, das Handtuch zu werfen und der Politik Lebewohl zu sagen. Und dann kam die Wiedervereinigung, seine große Chance.

Zur Galerie Kurt Biedenkopf war fast zwölf Jahre Ministerpräsident von Sachsen, übernahm im Oktober 1990 die Regierungsgeschäfte und prägte die Nachwende-Zeit im Freistaat. Der Politiker wurde am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen am Rhein geboren.

Im Januar 1990 nahm er eine Gastprofessur an der Karl-Marx-Universität in Leipzig an – und zeigte zwei Journalisten mit leuchtenden Augen ein altes Lehrbuch, das er in der Leipziger Bibliothek gefunden hatte und das den Sozialismus überdauert hatte. Damals logierte Biedenkopf im noblen „Hotel Merkur“ und wartete auf eine wissenschaftliche Karriere. Das Schicksal wollte es anders. Als im Spätsommer 1990 einige Reformkräfte um Arnold Vaatz (DDR-Bürgerrechtler und späterer sächsischer Minister) und Matthias Rößler (Runder Tisch Dresden, später sächsischer Minister und heutiger Landtagspräsident), die später zur CDU stoßen sollten, auf der Suche nach einem Ministerpräsidentenkandidaten waren, dachten sie nicht an ihn. Vielleicht Lothar Späth? Auf keinen Fall sollte es eine „Blockflöte“ sein, auf keinen Fall Klaus Reichenbach (Bezirkschef Karl-Marx-Stadt der DDR-Blockpartei CDU und ab 1990 sächsischer CDU-Landeschef). Späth lehnte ab, Biedenkopf wurde vorgeschlagen – und die Gruppe um Vaatz war zufrieden, obwohl er doch eher eine Verlegenheitslösung war.

Biedenkopfs Leistungen

Biedenkopf wurde Ministerpräsident und CDU-Landeschef, thronte über allem und genoss erstmals in seiner Politikerzeit, wirklich von einer großen Mehrheit getragen zu werden. Die sensationellen Wahlergebnisse für die CDU (58,1 Prozent bei der Landtagswahl 1994 und 56,9 Prozent fünf Jahre später) waren vor allem Biedenkopfs Verdienst. Das war ein Lohn auch dafür, dass die sächsische Politik in diesen Jahren eine beeindruckende Dynamik entfaltete, mit der kein anderes neues Bundesland mithalten konnte: Spitzenreiter bei der Wirtschaftsentwicklung, Ansiedlung neuer Firmen besonders im Raum Dresden und Leipzig, Aufmerksamkeit für starke Minister im Kabinett – wie Steffen Heitmann (Theologe, Kirchenjurist, Justizminister), der als Bundespräsident gehandelt wurde, Heinz Eggert (Theologe, Innenminister), der als ehemaliges Stasi-Opfer unkonventioneller Innenminister wurde, oder auch Georg Milbradt, der aus Westfalen stammende Finanzminister.

Biedenkopf selbst brillierte mit Vorschlägen zur Solidarpakt-Reform, die Widerhall fanden – und der Ministerpräsident zeigte 1993 seine Stärke bei der Schlichtung eines Tarifkampfes der Metallindustrie in Sachsen. Das weckt bundesweit Aufsehen. Dass die Reformkräfte in der CDU bald merkten, wie wenig Biedenkopf die sächsische Landespolitik und -verwaltung mit eisernem Besen auskehren wollte, da er ja auch die Belasteten in der CDU – die breite Mehrheit – für seine Macht brauchte, sorgte dann bei manchen für eine bleibende Enttäuschung.

Kurt Biedenkopf mit seiner Ehefrau Ingrid. Quelle: Imago

Biedenkopfs Schwachstellen

Auch diese frühen neunziger Jahre, die wohl glänzendsten in Biedenkopfs Leben, hatten Schattenseiten. Die Polizei reagierte zu spät auf fremdenfeindliche Übergriffe in Hoyerswerda, überdeckt wurde das Defizit durch die schnelle Berufung von Heinz Eggert, dem neuen zupackenden Innenminister. Es war Biedenkopf, der auf einem CDU-Landesparteitag eine Debatte darüber, ob Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit nicht Sachsens Ansehen im Ausland beschädigen könne, empört unterbrach. „Es geht doch nicht um unser Ansehen im Ausland, es geht doch darum, dass wir selbst einen unmenschlichen Umgang mit unseren Mitmenschen nicht tolerieren können“, rief er unter Applaus dem Delegierten zu. Ob das reichte, die vielen Vorbehalte gegenüber Ausländern zu zerstreuen? Jahre später geriet die sächsische CDU mehr und mehr in die Kritik, weil sie den klaren Trennungsstrich zu rechtsextremen und illiberalen Haltungen nicht klar genug gezogen habe. Auch Biedenkopf nicht? Vielleicht hat er in all den Jahren auch sehr stark präsidiert und doziert, nicht aber ausreichend gestaltet. Seine Gegner, auch in der CDU, werden ihm das immer wieder vorhalten. Andere sprachen von einem „Hofstaat“, in dem Kurt und Ingrid Biedenkopf wie Könige residiert hätten – ganz im Gegensatz zu seinem dialog-orientierten, urdemokratischen Anspruch.

Was bleibt von „König Kurt“?

Ein solches Urteil wäre ungerecht. Sicher hat Kurt Biedenkopf den Zeitpunkt seines Abgangs verpasst. Dass er seinen eigenen Nachfolger Georg Milbradt erst torpedierte und dann bekämpfte, war alles andere als ein Zeichen von Größe. Aber Biedenkopf war für die Sachsen in den ersten Jahren nach dem Ende der DDR besonders wichtig. Die Leute mochten ihn, obwohl er aus dem Westen kam, obwohl er immer etwas abgehoben und intellektuell wirkte, obwohl er alles andere als „einer von uns“ war, sondern eher ein Fremder. Vielleicht auch deshalb, weil sie ahnten oder spürten, dass er im Osten mehr geschätzt wurde als dort, wo er vorher zu Hause war. Dass er selbst in Sachsen Asyl gefunden hatte. Deshalb war er ihr „König Kurt“. Trotz aller Schwächen.

Zum Autor: Klaus Wallbaum (59) ist Chefredakteur des Politikjournals Rundblick in Hannover. Er hat Kurt Biedenkopf im Januar 1990 in Leipzig besucht und war zwischen 1991 und 1994 landespolitischer Korrespondent in Dresden – unter anderem zeitweise auch für die Leipziger Volkszeitung.

Von Klaus Wallbaum