Zu viele Corona-Defizite – Sachsen will Lehrpläne ausdünnen

Was ist im Lehrplan wichtig – und was muss nicht unbedingt sein? Diese Fragen wird Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Mittwoch und Donnerstag mit Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Lehrerverbänden debattieren. Außerdem sind Runden mit Eltern- und Schülervertretern terminiert. Nach LVZ-Informationen steht bereits fest, dass es einige Abstriche beim Unterrichtsstoff geben soll. Nicht zuletzt, weil es bereits aus dem vorangegangenen Schuljahr einen Stau gegeben hatte.

Details zum reduzierten Unterrichtsstoff stehen noch nicht fest

Demnach wird im Kultusministerium bereits „intensiv“ an dem Ausdünnen von Lehrplänen gearbeitet. „Bevor es eine Entscheidung gibt, wollen wir uns über die genauen Erfahrungen aus dem Schuljahr mit der Schulpraxis austauschen“, heißt es aus dem Piwarz-Ressort. Hintergrund sind die Corona-Maßnahmen, die im Schuljahr abermals durchgeschlagen haben: Schließungen, Wechselunterricht und häusliches Lernen haben teilweise zu erheblichen Defiziten geführt. Über Details der Streichpläne ist noch nichts bekannt. Seit Montag sind die Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet – erneut mit geteilten Klassen in Ober- und Berufsschulen sowie Gymnasien.

Philologenverband hält Lehrplan-Anpassungen für notwendig

„Es wird sicherlich einige Anpassungen brauchen“, sagt Thomas Langer, der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, in dem Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind. Zwar würden die Lehrpläne durchaus schon flexibel sein und auch Pufferzonen beinhalten – doch die Vermittlung des Unterrichtsstoffes und der Wissensstand seien aufgrund der aktuellen Situation höchst unterschiedlich, erklärt Langer: „Wir müssen jetzt erst einmal die Bestandsaufnahme machen, wo die Lücken sind.“

GEW-Vorsitzende: Nicht nur auf Hauptfächer konzentrieren

Dagegen schwant Uschi Kruse, der Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft GEW, bereits nicht Gutes: „Dass es Abstriche geben muss, steht außer Frage. Ich warne allerdings davor, dass sich nur auf die Hauptfächer konzentriert wird.“ Die heutige Generation an Kindern und Jugendlichen benötige nicht allein Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften – sondern auch mediale, gesellschaftspolitische und kulturelle Bildung.

„Es hat lange gedauert, bis die Landesregierung diese Notwendigkeit eingesehen hat. Das darf jetzt nicht geopfert werden“, sagt Uschi Kruse vor der Spitzenrunde im Kultusministerium. Außerdem macht die GEW-Chefin eine weitere Forderung auf: Neben Streichungen beim Schulstoff brauche es vor allem angemessene Fördermaßnahmen, die zudem mit ausreichend Personal unterfüttert werden müssten: „Darüber wird momentan noch viel zu wenig nachgedacht.“

Ministerium: Benotungen nur auf Grundlage des Unterrichts

Darüber hinaus soll es bei den anstehenden Gesprächen auch um eine faire Benotung in diesem Schuljahr gehen. „Grundlage der Benotung ist immer das Unterrichtsgeschehen. Benoten kann man also nur, was man in direkter Rückkopplung mit den Schülerinnen und Schülern erfahren hat“, macht das Kultusministerium gegenüber der LVZ klar. Die Lehrerinnen und Lehrer seien aber darin geschult, dieses „mit dem notwendigen pädagogischen Fingerspitzengefühl einzuschätzen“.

Generelles Annullieren des Schuljahres wird ausgeschlossen

Genauso soll auch beim Thema Sitzenbleiben verfahren werden: Wegen zu wenig Noten wird niemand ein Schuljahr – und sei es noch so ungewöhnlich gewesen – wiederholen müssen. Eine generelle Regelung, also die Annullierung des gesamten Schuljahres, schließt das sächsische Kultusministerium aber schon heute aus: „Ein pauschales Sitzenbleiben oder Wiederholen von allen Schülerinnen und Schülern ist pädagogisch überhaupt nicht sinnvoll. Davon abgesehen ist es auch rein organisatorisch nicht umsetzbar.“

Abschlussjahrgänge dürfen Schuljahr freiwillig wiederholen

Eine Ausnahme gibt es allerdings für Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen: Sie dürfen das Schuljahr freiwillig wiederholen – sowohl an Ober- und Förderschulen als auch im Kurssystem an den Gymnasien. „Dieser Schritt wird nicht als Sitzenbleiben gewertet“, stellt das Kultusministerium klar, und werde auch nicht auf die Verweildauer an der Schule angerechnet.

Von Andreas Debski