Fast nichts lieben die Leipzigerinnen und Leipziger so sehr wie ihren Zoo. Die Besucherzahlen sind höher als von Gewandhaus, Oper und Red Bull Arena zusammen. Und meistens genießt der Zoo die Aufmerksamkeit: Er postet online süße Tierfotos, lässt über Namen abstimmen und erlaubt es der MDR-Fernsehsendung „Elefant, Tiger & Co.“, noch in die hintersten Stallecken zu leuchten.

Am Mittag des 18. Juni musste der Zoo eine traurige Nachricht verkünden: „Unser Elefantenbulle Kiran ist tot“, hieß es in einer Mitteilung. Nach allem, was man weiß, hatten Tierpfleger das 17 Monate alte Jungtier am Morgen leblos in seinem Stall gefunden. Sie ließen seiner Herde und dem Muttertier Rani noch Zeit, sich zu verabschieden. Und sie informierten ihren Zoodirektor Jörg Junhold. Dann wurde Kiran der Veterinärmedizin der Universität Leipzig übergeben. Über die Todesursache ist auch eine Woche später noch nichts bekannt.

Kiran ist der vierte junge Elefant, der im Leipziger Zoo seit 2012 verstorben ist. „Wir sind alle fassungslos“, sagt Zoodirektor Junhold am Vormittag. Manche Zuchtexperten sagen: Für Junhold, der seit 1997 im Amt ist, ist der Tod einer der schwersten Momente seiner Laufbahn. Ist das so? Wie gehen er und sein Pflegepersonal damit um? Und muss der Zoo nun seine ambitionierten Zuchtpläne überdenken – oder gar die Elefantenhaltung selbst?

Man hätte diese Fragen gern Junhold persönlich gestellt. Allein: Seit Kirans Tod hüllt sich der Leipziger Zoo in Schweigen. „Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir gegenwärtig von einem Gespräch absehen“, erklärt die Presseabteilung. Eine Frist für per E-Mail zugeschickte Fragen ließ der Zoo am Freitagabend verstreichen.

Die LVZ hat mit Zuchtexperten, Beobachtern, Fürsprechern und Kritikern sowie einem ehemaligen Zoodirektor gesprochen. Sie alle sagen: Es ist verständlich, dass sich der Zoo zurückhält, denn er ist in einer heiklen Lage. Schließlich gebe es für Zoos kaum eine Aufgabe, die so komplex ist wie die Zucht von Elefanten. Aber auch kaum eine, die so existenziell für ihn ist.

Förderverein: „Traurige Ereignisse machen solidarisch“

Am Donnerstagnachmittag steht am Elefantengehege ein Mann, der den Leipziger Zoo seit vielen Jahren begleitet. Er sagt: „Kiran hat uns von Anfang an emotional bewegt.“ Michael Weichert, 67, saß für die Grünen im Leipziger Stadtrat, im sächsischen Landtag und im Aufsichtsrat des Zoos. Seit 2014 leitet er dessen Förderverein. Und kein Tier im Leipziger Zoo bringt Weichert mehr Geld ein als die Elefanten. Eine Patenschaft kostet 6000 Euro im Jahr. Vor Kirans Geburt hatte er fünf davon verkauft – an Hotelketten, Bäckereien, Industriebetriebe. Dann kam der Elefantenbulle Kiran. „Er schwächelte“, sagt Weichert. Kiran wog zu wenig, hatte erhöhte Entzündungswerte, bekam ein Antibiotikum gespritzt. Also bat Weichert unter seinen Förderern darum, eine weitere Elefantenpatenschaft abzuschließen. Mit Erfolg. Statt 6000 kamen sogar 12 000 Euro zusammen. „Traurige Ereignisse machen die Leute immer solidarisch“, sagt Weichert. So war es auch, als der Zoo durch Corona Umsatzeinbußen hatte: Die Einnahmen durch Tierpatenschaften wuchsen von insgesamt 316 000 Euro im Jahr 2019 auf 581 000 Euro im Jahr 2020.

Allerdings, sagt Weichert, genüge es heute nicht mehr, viele Förderer zu haben und exotische Tiere auszustellen. Zoos, auch der Leipziger, stünden unter einem ständigen Legitimationsdruck. Daher beteilige man sich an einer weltweiten Mission: Der Züchtung von Tieren, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Weichert erzählt die Geschichte des Wisents, einem europäischen Büffel, der in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts als ausgestorben galt, der aber dank einiger Zoos, in denen es noch Wisente gab, wieder ausgewildert werden konnte. Genau so, glaubt Weichert, könnte es in einigen Jahrzehnten, bedingt durch Klimawandel und Wilderer, dem asiatischen Elefanten ergehen. Die Tiere gelten als „stark gefährdet“. Im tropischen Asien, in Indien oder Nepal, sollen nur noch etwas mehr als 30 000 von ihnen leben. In europäischen Zoos gibt es 350 asiatische Elefanten, eine Art Sicherheits-Backup. Auch Kiran gehörte zu ihnen, mit seinen jungen Eltern Voi Nam und Rani.

Aber was, wenn das Projekt Elefanten-Bewahrung immer wieder fehlschlägt? Die Zucht des Leipziger Zoos ist seit zehn Jahren eine Chronologie des Scheiterns:

Am Ostermontag 2012 brachte die Leipziger Elefantendame Hoa ihr erstes Junges zur Welt – und trampelte es tot.

Im März 2015 verletzte Hoa ihr zweites Baby so schwer am Oberschenkel, dass es eingeschläfert werden musste.

Anfang 2016 verlor die Elefantenkuh Thura ihr ungeborenes Kind.

Im Jahr 2019 wurde der kleine Elefantenbulle Bên Lòng eingeschläfert, nachdem ihn seine Mutter Hoa verstoßen und er danach nicht mehr richtig gefressen hatte.

Im selben Jahr starb die Elefantenkuh Thura schwanger mit toten Zwillingen nach einem Gebärmutterriss.

Experte: „Das ist fast schon Harakiri“

Nachdem der Zoo am 18. Juni auf seiner Facebookseite den Tod Kirans verkündet hat, findet sich in Kommentaren darunter nicht mehr nur Mitgefühl. „Irgendwie ist in Leipzig mit den Elefanten der Wurm drin“, schreibt jemand. „Schon wieder? Irgendwas stimmt doch nicht, wenn die Jungtiere so häufig sterben“, kommentiert jemand anderes. Eine Leipzigerin wird noch deutlicher: „Lasst es einfach mit dem Züchten sein.“

Ganz ähnlich sieht das Yvonne Würz, promovierte Biologin und Referentin bei der Tierrechtsorganisation Peta. Als 2019 in Leipzig der kleine Bulle Bên Lòng geboren wurde, griff Würz den Zoologischen Garten direkt an. „Die Elefantenzucht im Zoo ist eine Sackgasse“, schrieb sie. Immer wieder würden Jungtiere an Krankheiten oder durch Unfälle sterben – oder sie würden „von ihren eigenen Müttern getötet oder verstoßen“. Würz behielt recht: Acht Monate später musste Bên Lòng eingeschläfert werden, weil seine Mutter Hoa ihn verstoßen hatte.

Der Fall beschäftigte damals auch Jürgen Schilfarth. Der 63-Jährige lebt in Nürnberg, sitzt im Vorstand des Vereins „Elefanten-Schutz Europa“ und gehört zu den genauesten Beobachtern von Elefanten in deutschen Zoos. Schilfarth kennt sie alle, ihre Namen, ihre Geschichten. Den Leipziger Zoo besucht er regelmäßig, zuletzt im Oktober. „Wir sind Liebhaber, aber auch kritische Beobachter von Elefantenhaltung“, sagt Schilfahrt. Er glaubt: Kirans Tod wäre einfacher zu verkraften, wenn die Todesfälle vorher nicht passiert wären. Denn diese, sagte er, hätte man verhindern können. Als die Elefantenkuh Hoa im Jahr 2012 ihr erstes Tier auf die Welt brachte und tottrampelte, war sie 25 Jahre alt. „Für eine Erstgeburt ist das sehr alt“, sagt Schilfahrt. „Das ist fast schon Harakiri.“ Warum hat man es trotzdem probiert? „Weil man musste“, sagt Schilfahrt. „Wenn man nicht züchtet, kommen Fragen, warum man überhaupt Elefanten hält.“ Und so, sagt Schilfahrt, habe sich der Leipziger Zoo in eine kritische Lage manövriert. Weil mit jedem misslungenen Zuchterfolg der Druck steigt.

„Züchten ist per Gesetz vorgeschrieben“

Dabei befand sich die Leipziger Zucht eigentlich im Aufbruch. Im September waren fünf Elefanten aus Berlin nach Leipzig umgesiedelt worden. Laut Zoo für „die Nachzucht der stark vom Aussterben bedrohten Tiere“, Doch ab wie vielen Fehlschlägen muss der Leipziger Zoo darüber nachdenken, was manche fordern – die Elefantenzucht aufzugeben?

„Das wäre ein Fehler“, sagt Hubert Lücker. Der Zoologe war von 1992 bis 2002 Direktor des Dresdner Zoos. „Elefanten“, sagt er, „sind mitunter das Komplizierteste, was man sich in einem Zoo vorstellen kann.“ Einerseits seien sie extrem sensibel, was ihre Beziehungen untereinander angeht. Kleinste Fehler in der Haltung könnten das Gefüge einer Gruppe so schwer beschädigen, dass Fortpflanzung unmöglich wird. Gleichzeitig seien sie körperlich so schwer und massiv, dass man ihrem Willen häufig ausgeliefert sei.

Und dann, fährt Lücker fort, stehe jeder Zoo, der Elefanten züchtet, unter enormem Druck. Und das von mehreren Seiten. Zum einen von Tierrechtlern, die Haltung und Zucht überhaupt anprangern. Zweitens von der Lage in der Natur, wo die Zahlen der freilebenden Tiere sinken und der Bestand im Zoo immer wichtiger wird. Und drittens von der Politik. Schließlich ist es per EU-Richtlinie und Naturschutzgesetz festgeschrieben, dass Zucht eine feste Aufgabe von Zoos ist. „Letztlich bleibt Zoos daher nichts anderes übrig, als zu züchten“, sagt Lücker. „Sonst fehlt ihnen die Legitimierung.“

Kommende Woche wird ein Statement erwartet

Andererseits gerät ein Zoo öffentlich unter Druck, wenn Züchtungen wieder und wieder fehlschlagen. Wie findet der Leipziger Zoo da wieder heraus? Wie viele Fehlschläge darf man sich erlauben? Das wird, im Fall von Kiran, auch an der Todesursache hängen. Am Dienstag trat Zoodirektor Jörg Junhold vor die Jahreshauptversammlung des Fördervereins. Und er kam auch auf seinen verstorbenen Elefantenbullen zu sprechen. „Sie wollen mich sicher alle fragen, woran Kiran gestorben ist“, sagte er. Aber Junhold weiß es selbst nicht. Während er auf der Bühne sprach, hatten Tierärzte der Universität Leipzig den toten Kiran bereits geöffnet, Proben entnommen, Gewebeteile untersucht. Ein sicheres Ergebnis hatten sie noch nicht. Kommende Woche will der Zoo ein Statement zu Kirans Tod abgeben.

