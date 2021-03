Dresden

Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Zittauer Klinikum „Oberlausitzer Bergland“ ist an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dr. Wolfgang Eipperle erlag am 11. März im Alter von 61 Jahren in der Dresdener Uniklinik der Virus-Infektion, wie Jana-Cordelia Petzold, Pressesprecherin des Klinikums, unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte. Zunächst hatte die „Sächsische Zeitung“ darüber berichtet.

Der Todesfall ist in besonderer Art und Weise tragisch: Eipperle hatte seine Stelle in Zittau erst im April 2020 angetreten. Der Facharzt für Neurochirurgie, Innere Medizin sowie Anästhesie und Intensivmedizin war unter anderem für die Covid-19-Station des Krankenhauses zuständig. Dort kämpfte der gebürtige Baden-Württemberger mit seinem Team über Monate um das Leben von Corona-Infizierten.

Chefarzt erst seit April im Dienst

„In der leider nur zehn Monate währenden Zusammenarbeit haben wir Dr. Eipperle als einen jederzeit um seine Patienten besorgten, freundlichen und allseits geschätzten Chefarzt kennengelernt“, schrieb das Klinikum in einem Nachruf.

Klinikumssprecherin Petzold betonte auch gegenüber dem RND, dass es der Tochter des Arztes wichtig sei, dass sein Tod durch Corona bekannt werde – um auch Zweifler davon zu überzeugen, dass das Coronavirus ernst zu nehmend und gefährlich sei.

Klinik widerspricht Nachrichten, dass Triage angewendet worden sei

Zittau und der Landkreis Görlitz gehörten Ende 2020 und Anfang 2021 zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen Regionen Deutschlands. Kurz vor Weihnachten hatte die Sieben-Tage-Inzidenz laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 667 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche gelegen. Ebenfalls Dezember sorgte das Klinikum „Oberlausitzer Bergland“ zudem bundesweit für Schlagzeilen.

Laut Medienberichten hatte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Matthias Mengel, in einem Videoforum gesagt, dass wegen der hohen Fallzahlen bereits in mehreren Fällen entschieden werden musste, welche Patienten behandelt werden können. Die Klinik widersprach hingegen der Darstellung, dass die sogenannte „Triage angewendet wurde.

Von anzi/RND