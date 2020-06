Zigaretten in Tschechien sollen teurer werden

Prag

Tschechien plant eine erneute Anhebung der Tabaksteuer. Wie die Tschechische Presseagentur ČTK berichtet, könnte die Steuer auf Tabak und Zigaretten zwischen 2021 und 2023 voraussichtlich um etwa fünf Prozent pro Jahr steigen. Das geht aus einem Steuerpaket vor, dass das Finanzministerium in Prag in den vergangenen Tagen der Regierung vorgelegt hat.

Halb so teuer wie in Deutschland

Dem Bericht zufolge könnte die höhere Steuer dem tschechischen Staat allein 2021 rund zwei Milliarden Kronen (rund 75 Millionen Euro) und jeweils weitere 1,9 Milliarden Kronen in den darauffolgenden Jahren einbringen. In der Schätzung sei bereits eine Änderung des Verhaltens der Verbraucher berücksichtigt.

Bereits zum Beginn des Jahres war die Tabaksteuer im Nachbarland angehoben worden, nachdem die Regierung im vergangenen Jahr eine Erhöhung von zehn Prozent beschlossen hatte. Noch immer nutzen viele Menschen in Ostsachsen die Nähe zu Tschechien, um sich dort mit den dort deutlich günstigeren Kippen einzudecken. Eine Stange Zigaretten im Nachbarland kostet trotz zwischenzeitlich verschiedener Steueranhebungen noch immer in etwa nur halb soviel wie in Deutschland.

