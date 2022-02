Dresden/Leipzig

Am Freitag gibt es in Sachsen Halbjahreszeugnisse. Für 32.000 Viertklässler an den Grundschulen stellt sich in den kommenden drei Wochen dann die Frage: Auf welcher höheren Bildungseinrichtung soll es ab Sommer weitergehen? Zwei Schuljahre unter Pandemie-Bedingungen machen die Entscheidung für Eltern auch nicht gerade einfacher. Wie weit ist mein Kind, wie groß sind die Corona-Lücken? Schafft der Nachwuchs den Sprung aufs Gymnasium oder wäre weniger Druck auf Oberschulen nicht doch besser?

Auch in Corona-Zeiten sollen Bildungsempfehlungen in Sachsen den besten Weg vorskizzieren. Verbindlich sind die Dokumente an den Zeugnissen zwar nicht mehr, dennoch müssen sich die Kinder mit diesen bis zum 4. März an den weiterführenden Schulen bewerben. Im Ländlichen ist die Auswahl meist von Erfolg gekrönt, in den Großstädten sollten auch Alternativen bedacht werden. Denn viele der Gymnasien und auch einige Oberschulen dort sind überlaufen, müssen Interessenten deshalb per Losverfahren aussieben.

Kann die Bildungsempfehlung noch realistisch sein?

Drei Zeugnisnoten sind in der Regel entscheidend, wohin die Reise gehen soll: Mathe, Deutsch und Sachunterricht. Nur wer einen Durchschnitt von 2,0 oder besser schafft, erhält die Referenz fürs Gymnasium – egal ob gerade Pandemie war oder nicht. Egal wie viel und wie oft die Kinder zwischendrin allein lernen mussten. Kann die Bildungsempfehlung nach zwei Jahren Corona-Schule überhaupt noch realistisch sein?

Ja, sagt Nancy Kallenbach. Sie ist Direktorin der August-Bebel-Grundschule in Leipzig. Alle heutigen Viertklässler hätten nun zwar mehr als die Hälfte ihrer Schulzeit im Auf und Ab der Pandemie verbracht. „Es gibt aber auch einen Vorteil: Immer wenn die Kinder in die Schulen zurückkehren konnten, ging es in den Klassenleiterunterricht – und das über weite Strecken“. In diesem standen dann nur die drei Hauptfächer sowie Englisch auf dem Programm. Und das fünf bis sechs Stunden täglich. Der Unterricht in Kunst, Musik, Werken und Sport fiel derweil weg. „Dadurch kennen die Lehrkräfte die Kinder sogar besser, als zu normalen Zeiten. In diesen Hauptfächern konnte bei uns auch fast alles aufgeholt werden. Den Rest schaffen wir bis zum Ende des Schuljahres auch noch“, sagt Kallenbach.

Problematischer sei eher die allgemeine Zensurenknappheit. Die beiden Corona-Wellen im Halbjahr trafen besonders viele Grundschulklassen im Freistaat. Durch das isolierte Lernen verringerten sich auch die Möglichkeiten, Leistungen abzufragen. „Letztlich fehlten in den Hauptfächern so ein bis zwei Noten zur Bewertung. Aber irgendwie haben wir auch das geschafft und ich denke, dass die Empfehlungen deshalb auch realistisch sind“, sagt Kallenbach. Weniger gut sehe die Lage bei den anderen, ausgesetzten Fächern aus: „Vor allem beim Sport sieht man die fehlende Unterrichtszeit wirklich. Aber ich gehe davon aus, dass das die Lehrkräfte auch in den weiterführenden Schulen wissen und da nun ansetzen werden.“

Kultusminister: Lebensweg nicht in Stein gemeißelt

Noch liegen keine Zahlen vor, wie die Empfehlungen am Freitag aussehen werden. Vor einem Jahr gab es mit 56 Prozent mehr Referenzen fürs Gymnasien als in den Vorjahren, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er betont aber auch: „Den Schülern stehen alle Türen offen, egal ob sie die Oberschule oder das Gymnasium wählen.“ Er kennt die Befürchtungen, mit dieser Entscheidung in jungen Jahren, werde der Lebensweg der Kinder in Stein gemeißelt: „Es gibt keine Einbahnstraße und keine Chancen werden verbaut“, versichert Piwarz. Wer wolle, könne das Abitur auch über die Oberschule erreichen.

Aus Sicht von Ursula Kruse von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist es nicht ganz so einfach: „Mit der Bildungsempfehlung für Zehnjährige wird eine Prognose über mögliche Schulabschlüsse sechs oder acht Jahre später abgegeben.“ Dass die Empfehlung seit 2017 nicht mehr bindend ist, helfe ein wenig. „Änderungen beim Bewertungsmaßstab müssten nicht nur aktuell, sondern grundsätzlich diskutiert werden. Wichtiger ist aber die Frage, ob es nicht viel besser wäre, durch längeres gemeinsames Lernen in Gemeinschaftsschulen auf diese frühzeitige Schullaufbahnentscheidung überhaupt zu verzichten“, so Kruse.

Sabine Friedel von der in Sachsen mitregierenden SPD freut sich, dass zuletzt immer mehr Eltern ihren Kindern den größten Leistungsdruck ersparen wollten. Fast ein Viertel habe sich im Vorjahr entschieden, auf die Empfehlung Gymnasium zu verzichten: „Viele Oberschulen werden durch binnendifferenzierten Unterricht schon heute den einzelnen Schülern besser gerecht, haben vielfältige Ganztagsangebote und arbeiten oft mit der lokalen Wirtschaft zusammen“, so die Bildungspolitikerin.

Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) nutzt beim Beschreiben der Schulformen gern einen Vergleich aus dem Straßenverkehr: „Wenn das Gymnasium die Autobahn ist, dann entspricht die Oberschule einer gut ausgebauten Bundesstraße.“ Es führten aber eben immer mehrere Wege zum gewünschten Ziel. Kinder und Eltern sollten sich nicht selbst unter Druck setzen, mahnt er. Und vor allem: Die Wünsche des Nachwuchses sollten bei der Suche nach einer Lösung immer mit einbezogen werden.

Von Matthias Puppe