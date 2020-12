Leipzig

Zwei Wochen Lockdown in Sachsen, dazu die Weihnachtsfeiertage und das Gebot der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping ( SPD), über diese Zeit möglichst wenig zu reisen und Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Das Coronavirus hat den Freistaat auch zum Jahresende weiterhin fest im Griff.

In Leipzig vermeldete das Gesundheitsamt der Stadt am Montag über die Feiertage 1.049 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Dazu kommen sechs weitere Todesfälle. Doch: Auch weiterhin kommt Leipzig im Freistaat vergleichsweise gut durch die zweite Corona-Welle. Der Inzidenzwert sinkt am Montag sogar von 270 auf 248,6 infizierte Bürger pro 100.000 Einwohner. Das heißt, in den vergangenen sieben Tagen wurden weniger positive Corona-Testergebnisse festgestellt. Doch die Sache hat einen Haken.

Anzeige

Weniger Arztbesuche über die Feiertage

Beim Robert-Koch-Institut in Berlin heißt es bereits vor dem Blick auf die aktuellen Zahlen, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten ist, dass meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen würden. Dadurch gebe es insgesamt weniger Proben und weniger Laboruntersuchungen. Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Mit Blick auf den ganzen Freistaat gilt ähnliches, wie es aus dem Sächsischen Sozialministerium auf Nachfrage heißt.

Lesen Sie auch: So viele Sachsen wollen sich gegen Corona impfen lassen

Mit dem Beginn des Lockdowns in Sachsen am 14. Dezember gab es im Freistaat auch einen negativen Rekord zu vermelden: Das Sächsische Sozialministerium gab einen neuen Höchstwert von Corona-Infektionen bekannt. Insgesamt 7.536 Sachsen erhielten positive Testergebnisse. Eine Woche später, am Montag vor Weihnachten, sank die Zahl nur um wenige hundert Fälle auf 7.039 Neuinfektionen. Diesen Montag sind in ganz Sachsen insgesamt 1.717 Corona-Neuinfektionen über Weihnachten vermeldet worden.

Auswirkungen des Lockdowns erkennbar?

Zeigt der Lockdown also erste Auswirkungen? Diese Frage sei wegen der „besonderen Feiertagssituation“ und der damit verbundenen geringeren Test- und Meldeaktivität nicht eindeutig zu beantworten, heißt es aus dem Sozialministerium dazu. „Es wird daher als nicht zielführend eingeschätzt, aus den Meldedaten über die Feiertage Schlüsse auf die Effekte des Lockdowns zu ziehen.“ Zudem fehlen hier die Zahlen aus der Landeshauptstadt Dresden.

Gesammelt werden die Zahlen bei der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, diese übermittelt die Zahlen dann an das RKI. Jede Kommune teilt ihre Testergebnisse aus den Testzentren, Praxen oder Krankenhäusern an die Untersuchungsanstalt mit. Das passiert in der Regel täglich. Doch in den letzten Tagen blieben Zahlen aus manchen Kommunen aufgrund der Feiertage sehr niedrig oder sogar aus, was wiederum zu den geringen Meldedaten führt, die das Sozialministerium anspricht. Das erklärt auch die Daten des vergangenen Sonntags. Da vermeldete das Land ebenfalls nur 1.739 Neuinfektionen – in ganz Sachsen.

Sachsen bleibt Spitzenreiter bei Corona-Infektionen

Die meisten Corona-Infektionen unter allen deutschen Kommunen hatte am Montag der Landkreis Altenburg in Thüringen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 558,2. Der sächsische Vogtlandkreis folgt mit einer Inzidenz von 555,3. Allein unter den zehn Landkreisen und kreisfreien Städten mit den höchsten Inzidenzwerten in der Bundesrepublik finden sich derzeit laut RKI sechs Kommunen aus dem Freistaat. Sachsen bleibt mit seinen rund vier Millionen Bürgern damit das am stärksten betroffene Bundesland mit einer Gesamt-Inzidenz von 371,3 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen liegt der Wert gerade bei 147. Dort leben rund 18 Millionen Menschen.

Lesen Sie auch: Corona-Impfung in Sachsen: Termine, Impfzentren, Reihenfolge

Ob und wann der Lockdown tatsächlich Wirkung erzielt oder die neuen Ergebnisse nur aufgrund der Feiertage einen positiven Trend vermuten lassen, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Dann wird auch klar, welche Auswirkungen die Weihnachtsfeiertage auf die sächsischen Corona-Zahlen haben.

Von vag