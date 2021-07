Leipzig

Die sächsische SPD will sich für eine Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle einsetzen. Namenspate soll der Philosoph und Rechtswissenschaftler Friedrich Wilhelm Amo werden, wie der Landesparteitag am Sonntag in Leipzig beschlossen hat. Amo lebte im 18. Jahrhundert, war afrikanischer Herkunft und lehrte unter anderem an der Universität in Halle.

SPD reagiert auf FDP-Initiative

Die SPD reagiert mit ihrem Antrag auf eine Initiative der Leipziger FDP, die den Flughafen gerne nach dem ehemaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) benannt sehen würde. Als SPD wolle man dagegen einen Vorschlag machen, „der vielleicht mal aus der Reihe fällt“, heißt es in der Begründung des Antrags. Es wäre „ein wichtiger und richtiger Schritt den Flughafen Leipzig-Halle nicht nach Genscher zu benennen, sondern nach einem anderen Sohn der Stadt – nach dem ersten afrikanisch-stämmigen Studenten Europas“. Das zeige „die Vielfalt Deutschlands“ und sei ein Zeichen in Zeiten, in denen rassistisches Gedankengut erstarke.

Kontroverse um Adenauer und Luther

Der Flughafen-Antrag hatte schon vor dem Parteitag für Aufsehen gesorgt. Anlass war eine Satz in der Antragsbegründung. Darin hieß es, dass man öffentliche Einrichtungen nicht nach „fragwürdigen Personen“ wie Konrad Adenauer und Martin Luther benennen sollte. Diese Formulierung wurde aber vom Parteitag gestrichen.

Von Kai Kollenberg