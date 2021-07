Leipzig

Mit der warmen Jahreszeit beginnt in Deutschland die Zeckensaison. Die Bisse der winzigen Tierchen sind nicht nur unangenehm, sondern können auch gefährlich werden. Denn mit ihnen können mitunter lebensbedrohliche Krankheiten wie FSME und Borreliose übertragen werden. In Sachsen ist die Gefahr durch Zecken in den vergangenen Jahren gestiegen. Inzwischen sind acht der 13 sächsischen Stadt- und Landkreise vom Robert-Koch-Institut (RKI) als FSME-Risikogebiete eingestuft worden. 

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, ist eine Viruserkrankung, die meist mit grippeähnlichen Beschwerden einhergeht. In seltenen Fällen kann sie auch Fieber, Hirnhautentzündungen und Lähmungen hervorrufen. Deshalb wird eine Impfung gegen die durch Zecken übertragende Krankheit empfohlen.

In diesem Jahr ist der Landkreis Mittelsachsen einer der fünf neu ausgewiesenen Risikogebiete in Deutschland. Daneben zählen der Vogtlandkreis, die Landkreise Bautzen, Zwickau, der Erzgebirgskreis, der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, sowie Dresden und der Landkreis Meißen zu den acht Risikogebieten im Freistaat.

Risiko inzwischen nicht nur in Süddeutschland hoch

Die Gefahr, sich durch einen Zeckenbiss mit FSME anzustecken, ist im Süden Deutschlands am größten. Doch inzwischen besteht nicht nur in Bayern, Baden-Württemberg oder Südhessen ein erhöhtes Risiko – sondern auch in weiten Teilen Sachsens. Aus den Daten des RKI geht hervor, dass im Freistaat im Jahr 2020 insgesamt 31 FSME-Erkrankungen gemeldet wurden. Deutschlandweit waren es 704 – der höchste Wert seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2001.

Vor einer FSME-Erkrankung schützt am wirksamsten eine Impfung. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen Menschen, die in Risikogebieten leben, übernommen. Die Kassen zahlen den Schutz gegen FSME auch als Reiseimpfung. Denn auch in Nachbarländern wie Tschechien, Österreich und in großen Teilen der Schweiz und Polens besteht laut RKI ein erhöhtes Infektionsrisiko.

Schutzimfung gegen FSME trotz Covid-19 Impfung

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte im Frühjahr auf weitere Schutzmaßnahmen verwiesen: „Am wirksamsten schützt man sich vor einer FSME-Infektion, indem man Zeckenstiche vermeidet. Das geht am einfachsten mit entsprechender Kleidung und den bekannten Zeckenschutzmitteln zum Auftragen auf der Haut. Menschen, die sich häufig in Zeckengebieten in der freien Natur aufhalten, ist eine Impfung zu empfehlen.“ Eine Corona-Schutzimpfung stellt in diesem Zusammenhang kein Problem dar. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt lediglich einen Mindestabstand von 14 Tagen zwischen den Impfungen einzuhalten.

Auch wenn die Gefahr für eine Ansteckung mit FSME in Sachsen insgesamt nicht gravierend ist – nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums ist es nicht unwahrscheinlich, dass in der Zukunft weitere Risikogebiete im Freistaat dazu kommen.

Von Lilly Günthner