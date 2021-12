Zahl neu angekommener Flüchtlinge in Sachsen mehr als verdoppelt

Dresden

Sachsen hat in diesem Jahr einen starken Anstieg neu eingetroffener Asylbewerber registriert. Nach Angaben der Landesdirektion kamen bis Ende November 9342 in den Freistaat. Im gesamten Jahr 2020 waren es 4463. Damit hat sich die Zahl binnen eines Jahre mehr als verdoppelt. 2019 hatten 6645 Flüchtlinge im Freistaat Asyl beantragt. Der Anstieg beruht auch auf einer verstärkten Migration über die Belarus-Route.

Viele kommen über Belarus und Polen

Polens Regierung und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Lukaschenko hatte im Frühjahr als Reaktion auf westliche Sanktionen erklärt, er werde Migranten auf dem Weg in die EU nicht mehr aufhalten. Die Zahl irregulärer Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze nimmt seitdem stark zu, ging zuletzt aber wieder zurück.

Herkunftsländer: Syrien, Irak, Afghanistan

Laut Landesdirektion stammt der größte Teil der bis Ende November eingetroffenen Asylbewerber aus Syrien (1753), dem Irak (1319) und Afghanistan (705). Dahinter rangieren die Herkunftsländer Georgien (563), Venezuela (421), Pakistan (311) und Libyen. Mit Stand 30. November lebten 23 630 Asylbewerber in Sachsen. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 21 608 Asylbewerber. Mit Stand Ende Oktober waren 14 709 abgelehnte Asylbewerber zur Ausreise verpflichtet. Davon hatten 11 483 den Status einer Duldung.

Nach Angaben der Landesdirektion gibt es derzeit 4255 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen. Davon waren kurz vor Weihnachten 2296 belegt, was einer Quote von 54 Prozent entspricht.

Flüchtlingszahl von 2016 bis 2020 gesunken

Bislang war die Zahl neu ankommender Flüchtlinge im Freistaat in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. 2014 waren insgesamt 11 786 Menschen nach Sachsen gekommen, die in Deutschland Schutz suchten. Ein Jahr später trafen rund 69 900 Personen ein. 2016 kamen noch etwa 14 860 Asylsuchende, im Jahr darauf 9183 und 2018 dann 8828. 2019 sank die Zahl auf 6645. 2020 waren es durch die Corona-Pandemie noch weniger.

Von dpa