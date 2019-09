Dresden/Wiesbaden

Die Zahl der Asylbewerber, die in Sachsen auf Bearbeitung ihres Antrags warten, verringert sich immer weiter. Insgesamt waren zum 31. Dezember von den deutschlandweit 411.000 Geflüchteten in Wartestellung gut 21.200 in Sachsen registriert – 1800 weniger als 2017. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bu...