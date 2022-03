ZUKUNFT hoch K: Perspektiven für das Kulturland Sachsen

Dresden

Am Anfang steht das Buch. Ein großes grünes, offenbar noch leeres, welches nun zu füllen ist. Vielleicht eine Fibel, eine Bibel oder ein Telefonbuch – wer weiß? Der symbolisch vertanzte Prolog des Dresdner Pantominen Tim Schreiber unter der coolen Kuppel der Dresdner Yenidze galt am Mittwochmorgen als Startbonbon zu einem trockenem Abschnitt im sächsischen Koalitionsvertrag, dessen Tinte seit dem dritten Advent 2019 trocknet: Der dort vereinbarte Kulturdialog startet nun endlich – am 29. April von 10.30 Uhr bis 20 Uhr, natürlich in Sachsens Kulturhauptstadt Chemnitz, genauer im so genannten Garagencampus des Straßenbaumuseums, anno 2025 als kultureller europäischer Leuchtturm gedacht.

Versprochen sind: „künstlerische Interventionen, partizipative Formate und vielfältige Perspektiven“, das Schwerpunktthema „Arbeit und Soziales“. Geplant sind bis April 2024 vier weitere solche Tage – die Themen ähnlich breit. Das verkündete Ziel: „Kultur wird aus der Nische geholt und in einen ressortübergreifenden Fokus gebracht.“

Kulturgestaltung als Querschnittsthema zwischen Politik und Gesellschaft

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) verspricht, neue Räume für Dialoge auf Augenhöhe zu schaffen, um mit Partnern aus Stadt und Land, aber auch mit Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung zu sprechen. „Gemeinsam wollen wir an Zukunftslösungen für den Kulturstandort Sachsen arbeiten.“

Anne-Cathrin Lessel, im Hauptberuf Leipziger LOFFT-Chefin, war als Sprecherin der Interessengemeinschaft Landeskulturverbände Sachsen dabei und verweist auf Kulturgestaltung als Querschnittsthema zwischen Politik und Gesellschaft: „Das Ziel, die verschiedenen künstlerischen Sparten und deren Themen für die zukünftige Ausgestaltung der Kultur einzubeziehen, begrüßen wir als IG und Vertreterin der verschiedenen Kulturverbände sehr. Wir haben große Erwartungen an die kommenden Etappen des Projektes, dass Kultur durch diesen Dialog ein noch größeres Gehör bei wichtigen politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen findet.“ Sie sieht die Chance des Kulturdialoges darin, dass er essenzielle soziale Themen wie faire Bezahlung spartenübergreifend verhandelt und den gesellschaftlichen Transformationsprozess in den Fokus nimmt.

Die junge Leipziger Agentur Tomino gewann die Ausschreibung für Ausgestaltung und Organisation des Dialogprozesses und überlegte sich zu diesem edlen Behufe neben einem schlichten Logo (ein Kreis mit ausgestanztem K, das irgendwie ans Konsum-Logo erinnert) eine neue Zauberformel: Zukunft hoch K. Wobei K in erster Linie nicht für Krieg, Krise oder Klima, sondern simpel für Kultur steht – das Hoch aber nicht nur für Hochkultur.

Eine Leipziger Agentur erfindet für den Kulturdialog eine Zauberformel. Quelle: Tomino

Tom Ritschel und Sabine Fekete stellten ihre in Sachen Faktendichte sehr übersichtliche Planung als partizipativ offen dar, nur die Schwerpunkte und der Endpunkt würden vorgegeben. Einen „Fahrplan“ kann man das allerdings noch nicht nennen, auch wenn Claudia Maicher, kulturpolitische Sprecherin der Bündnisgrünen im Landtag, sofort danach verkündete, dass die sächsische Kulturpolitik nun in eine neue Phase eintrete: „Ein neues Miteinander von Kulturverbänden, Kulturschaffenden, Kulturpolitik und Verwaltung sowie ein offener Arbeitsprozess auf Augenhöhe, in dem gemeinsam die Weichen für die künftige Kulturpolitik gestellt werden.“

Debatte ums Geld steht bald an

Die Präsentation selbst war dann in reinem Marketingsprech (so drei Mal mit dem Begriff „Stakeholder” – man meint vermutlich: Kulturakteure und -institutionen) gehalten und Sätzen wie diesem gespickt: „Ziel von Zukunft hoch K ist die Gestaltung eines optimalen ,Ökosystems’ für Kulturakteure in Sachsen, ob in staatlichen Kulturinstitutionen, der Kulturwirtschaft oder im Ehrenamt. Dies umfasst Themen wie Austausch und Vernetzung für gegenseitiges Verständnis für Arbeit und Bedarfe und vieles anderes mehr.“ Es gab an reinen Fakten drei Jahreszahlen (2022, 2023, 2024), anderthalb Daten (29. April und eine nächste Veranstaltung im September, dieser noch ohne Tag und Ort), den Zeitraum über drei Jahre bis zu einem Ergebnis und dessen Nachhaltigkeitsziel von einer Dekade.

Auch eine weitere Debatte ums Geld steht alsbald an, denn bislang sind dafür 150 000 Euro bis Ende des Jahres verplant, einen Nachschlag im nächsten Haushalt 2023/24 zu verankern dringend nötig. Mit den 30 Kulturmillionen, die Anfang Februar für die Freien unten den Künstlern versprochen waren, hat dies noch nichts zu tun, aber vielleicht ist der nun anzustoßende Diskussionsprozess ja schneller als das Förderprogramm und hat somit noch Einfluss darauf.

Als Hausaufgabe könnte man der offensichtlich bisher von der Landkultur (mit vielen echten Steakhaltern) recht unbeleckten Leipziger Agentur zwei Sachen empfehlen: Besuch aller fünf Kulturkonvente und die Lektüre der mittlerweile vier Bestandsaufnahmen des landeseigenen Kultursenates zum zweijährigen Kulturlockdown – der jüngste Brandbrief erschien just als Frühjahrserweckung.

Möge in der zweiten Halbzeit der sächsischen Regierungskoalition, die im Prinzip spätestens mit dem Chemnitzer Kulturdialog angepfiffen wird, der Kulturszene ein faires Spiel ohne Fouls und Unterbrechungen gegeben sein. Dazu gehört auch, alle Veranstaltungen an aktive Orte möglichst fern des Mainstreams zu verlegen und den Akteuren vor Ort das Ruder anzuvertrauen. So wie an diesem Mittwochmorgen der Dresdner Abschluss für die Presse: ein Trio des neu gegründeten Yenidze-Theaters spielte und tanzte und konnte somit auch aufs Sondergastspiel „Dimension“ (Sonnabend·21 Uhr) in der coolen, farblich nahezu genial ausgestatteten Dresdner Kuppel hinweisen. Dieser Rahmen war zwar nur kurz, aber gelungen: Kultur hoch Zukunft quasi.

Infos im Netz unter zukunfthochk.de und yenidze-theater.de.

Von Andreas Herrmann