Wutpatienten in sächsischen Impfzentren

Dresden

In den sächsischen Impfzentren kommt es immer öfter zu Aggressionen und Wutausbrüchen. Laut Gesundheitsministerium stellt das DRK, das für den Betrieb verantwortlich ist, klar fest, dass die Aggressivität der Bürger gegenüber den Mitarbeitern der Impfzentren spürbar zunimmt. Einige von ihnen seien sogar bereits bedroht worden.

Das Haus von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sah sich deshalb am Freitag genötigt, zu mahnen: „Wir als Sozialministerium appellieren an die Bürger, Verständnis für die derzeitige Situation der Impfstoff-Knappheit zu zeigen. Eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff gibt es nicht.“

Vorurteile gegen Astrazeneca

Ein Grund für die Eskalation ist tatsächlich, dass Bürger, die eigentlich mit einem anderen Impfstoff geimpft werden sollten, vor Ort erfahren, dass aufgrund von anhaltenden Lieferschwierigkeiten derzeit nur der britisch-schwedische Impfstoff Astrazeneca zur Verfügung steht. Dieser aber genießt in weiten Teilen der Bevölkerung einen umstrittenen Ruf, weil er zunächst nicht für Menschen über 65 Jahre geimpft werden sollte und später für eine ganze Woche ausgesetzt wurde, um mögliche Nebenwirkungen abzuklären. Mittlerweile hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA jedoch seine Unbedenklichkeit erklärt.

Nach Ministeriums-Angaben wurden am Freitag „ im unteren zweistelligen Bereich“ Astrazeneca-Impfungen vor Ort abgelehnt. Das DRK teilte auf LVZ-Anfrage lediglich mit: „Hierzu können wir keine belastbaren Aussagen treffen.“ Die endgültige Entscheidung treffe der Arzt vor Ort und das Gespräch mit den Patienten unterliege somit dem Arztgeheimnis. Zuvor hatte die in Dresden erscheinende „Sächsische Zeitung“ allerdings darüber berichtet, dass viele Menschen mit Impftermin diesen derzeit ohne Begründung verstreichen ließen und gar nicht erst nicht in die Impfzentren kämen.

Kein Impfstoff auf Halde

Das Gesundheitsministerium widersprach auch Behauptungen, wonach größere Impfstoffmengen auf Halde lägen. Das vorhandene Vakzin sei in den Impfzentren und den mobilen Impfteams verplant. Dazu komme das besonders schwer getroffene Vogtland (nach den Landkreisen Greiz und Saale-Orla an dritter Stelle bundesweit), wo bereits alle Einwohner über 18 geimpft werden können. Weiteren Impfstoff erhielt ein sachsenweites Modellprojekt mit 39 Praxen, die das Prozedere landesweit und grundsätzlich testen sollen. Dort bekamen bereits über 4200 Patienten die Impfung mit Astrazeneca.

Frei werdende Impfdosen würden dabei direkt als freie Termine ins Buchungssystem zurückgegeben. Derzeit seien laut Ministerium allerdings nur vereinzelt neue Termine (immer Erst- und Zweittermin) buchbar. Für den kommenden Montag erwartet Sachsen erneut knapp 100.000 Dosen Impfstoff, der dann aber zum größten Teil wieder ins Vogtland gehen soll.

Rote Laterne bei Erstimpfungen

Mittlerweile hinkt Sachsen bei den Erstimpfungen hinterher. So wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) bisher (Stand Freitag) lediglich 8,7 Prozent der Einwohner geimpft – das ist die Rote Laterne im Bundesländer-Vergleich, den das Saarland mit 12,0 Prozent anführt. Laut Gesundheitsministerium werde in Sachsen die zweite Dosis jedoch bewusst in Absprache mit der Sächsischen Impfkommission (Siko) früher verimpft. Ergo: „Die schnellere Terminisierung der Zweit-Impfungen sorgt naturgemäß dafür, dass weniger Erst-Impfungen erfolgen.“

„Die Zweit-Impfung bedeutet maximalen Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod“, so das Ministerium. Deshalb werde der Biontech/Pfizer-Impfstoff auch nicht nach 46 Tagen – wie das möglich sei – zweitgeimpft, sondern bereits nach 21. Ausbrüche in Heimen nach einer Erst-Impfung bestätigten diesen Weg. Die Siko verweist auch auf wissenschaftliche Daten aus anderen Ländern, die aus epidemiologischer Sicht klar dafür sprächen, schnell für eine komplette Immunisierung zu sorgen.

Sachsen vorn bei Zweitimpfungen

Besser sieht es dagegen bei den Zweitimpfungen aus. Dort führen Sachsen und Thüringen mittlerweile den Bundesvergleich an, während Brandenburg das Schlusslicht des Rankings ist. Insgesamt hat Sachsen bisher rund 770.000 Dosen des Vektor-Impfstoffs Astrazeneca erhalten, davon wurden etwa 71 Prozent verimpft. Sobald mehr Impfstoff da sei, würden die Kapazitäten der Impfzentren hochgefahren, verspricht das DRK.

Auch über die Osterfeiertage hinweg soll in Sachsen weiter ohne Einschränkungen geimpft werden. Danach können auch die Hausärzte insgesamt in die Impfungen einsteigen. Sie erhalten allerdings dafür zunächst nur rund 20 Dosen je Praxis.

Von Roland Herold